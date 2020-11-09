"Европейская Солидарность" будет бороться за право граждан избирать власть без фальсификаций, - Турчинов

Украина возвращается во времена, когда голосование наших граждан не определяло результаты выборов из-за масштабных фальсификаций.

Об этом сказал руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

Турчинов рассказал, как сегодня происходит наиболее типичная фальсификация результатов выборов - так называемое "уточнение протоколов": "Подавляющее большинство членов избирательных комиссий работает на общественных началах, в условиях пандемии две недели подряд люди не способны постоянно находиться на участках, чтобы противодействовать подделке документов, порче бюллетеней и тому подобному. Именно этим пользуются преступники, называющие сегодня себя властью, непрерывно блокируя подсчет голосов, переписывая протоколы и фальсифицируя результаты волеизъявления".

Руководитель центрального штаба ЕС привел примеры попыток власти изменить результаты выборов в свою пользу и в пользу своих сателлитов. "Это и город Тернополь, где "слуги народа" не смогли преодолеть проходной барьер, а в прошлую пятницу, переписав протоколы, вместо набранных 4,8% записали себе 5%", - сказал он, добавив, что столь же наглая попытка изменить результаты волеизъявления граждан происходит и во Львовской области. "Так, в городе Львов "слуги народа" получили лишь 3,5%, поэтому сейчас заблокирован подсчет результатов во Львовский городской совет, и правящая партия пытается переписывать протоколы, чтобы протянуть в совет своих представителей", - сообщил Турчинов, добавив, что нарушение избирательного законодательства по не установлению результатов выборов происходит по Волынскому, Киевскому, Одесскому и Черновицкому областных советах, и в советах многих городов и объединенных территориальных общин.

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Кроме того, Турчинов сообщил, что огромное количество подделок протоколов происходит и в Киевской области на уровне объединенных территориальных общин.

Александр Турчинов отметил, что "Европейская Солидарность" готовит обращение в ОБСЕ с сообщением о фактах фальсификации результатов выборов, зафиксированных после того, как основная делегация по контролю за выборами прекратила свою работу.

"Европейская Солидарность" не оставит ни одного факта фальсификации результатов выборов, потому что наша политическая сила защищает не просто свои результаты на выборах - мы защищаем страну, закон и право украинцев выбирать тех, кого они поддерживают. Мы не позволим перечеркнуть это конституционное право наших граждан и вернуть страну во времена, когда результаты выборов писались на Банковой в Офисе Президента", - резюмировал он.