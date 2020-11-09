Суд арестовал без права залога подозреваемого в убийстве двух и ранении 8 жителей Кривого Рога - полиция

Подозреваемого в убийстве двух и ранении восьми жителей Кривого Рога взяли под стражу в зале суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"Сегодня, 9 ноября, Центрально-Городской районный в г.Кривой Рог суд избрал 29-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении полиции.

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Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу.

Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными и заявил, что надеется на справедливый приговор "этому подонку".