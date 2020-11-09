Россия отправила в Нагорный Карабах бригаду десантников, - вице-спикер заксобрания Ульяновской области Гибатдинов

Российская Федерация отправила в Нагорный Карабах 31-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, дислоцированную в Ульяновске.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил вице-спикер законодательного собрания Ульяновской области, лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов, информирует Цензор.НЕТ.

"31-я бригада направляется в Нагорный Карабах! Кому нужна эта война? Удачи нашим ребятам", - видео с такой подписью опубликовал Гибатдинов.

На кадрах видна колонна грузовиков, выстроившаяся то ли на плацу, то ли на военном аэродроме.

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Военнослужащие 31-й бригады принимали участие во Второй Чеченской войне, а также в российско-грузинской войне в 2008 году.