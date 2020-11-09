Доступ к изучению украинского языка в оккупированном Крыму есть только у 0,2% учащихся, - представительство президента

Крымчане не имеют доступа к изучению украинского языка и вынуждены искать для этого альтернативные инструменты.

Об этом в День украинской письменности и языка сообщила пресс-служба Представительства президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, дети и молодежь, проживающие на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя, не имеют доступа к изучению украинского языка и вынуждены искать для этого альтернативные инструменты: онлайн-курсы, репетиторов, самостоятельно изучать и тому подобное", – говорится в сообщении.

Сообщается, что до российской оккупации Крыма, по состоянию на 2013/2014 учебный год, 13 589 детей в АР Крым получали образование на украинском языке. В 2019 учебном году этот показатель сократился всего до 249, то есть уменьшился в 54 раза.

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По результатам мониторинга открытых источников информации, в 2018/2019 учебном году в 544 общеобразовательных организациях оккупированного Крыма всех форм собственности обучалось 200 700 учащихся. Из них получали образование на русском языке - 194 400 учеников (96,7% от общего количества), на крымскотатарском языке – 6100 учащихся (3,1%), на украинском языке – 249 учеников (0,2%). При этом классы изучения украинского языка продолжают сокращаться.

Представительство отмечает, что дети дошкольного возраста в Крыму украинский язык не изучают вообще.

По данным "Крымской правозащитной группы", отмечает Крым.Реалии, в школе № 20 Феодосии с украинским языком обучения нет ни одного украинского класса, о чем сообщали ученики школы и их родители. В гимназии № 11 Симферополя единственный украинский класс был ликвидирован в 2016 году. Сейчас украинский язык в этом образовательном учреждении изучают факультативно.

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