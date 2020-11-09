Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что будучи на должности президента он общается с большим количеством людей, поэтому он знал, что заразится коронвирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме.

Зеленский отметил: "Надо объективно смотреть на ситуацию. Еще с начала глобальной пандемии я понял, что ковид точно не пройдет и мимо меня. Даже немного удивился, как инфекция обошла меня, когда заболели родные. К сожалению, должны принять для себя такую ​​аксиому: пока не будет надежной вакцины - каждый под угрозой. Единственное, что можем сделать, это попытаться разорвать цепочки заражения и тем самым существенно снизить нагрузку на больницы и получить возможность "вытянуть" тяжелые формы.

Понятно, что работа Президента не позволяет быть полностью изолированным. Ты всегда в общении, потому что без этого не будешь эффективным. Президент - это прежде всего встречи, коммуникации, личная модерация. Поэтому я сразу был в зоне большого риска".

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Президент продолжил: "Но мы все переносим ковид неодинаково. Кому-то везет больше, и чувствуешь себя неплохо, даже имея небольшую повышенную температуру. Это мой случай. По крайней мере пока. Это жизнь. И все возможно.

С другой стороны, вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат".

"Коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты. Это очень коварная инфекция. Главная ее опасность в том, что негативные последствия могут проявиться со временем. Поэтому никому этого не хотел и не пожелаю. Наоборот, я лично искренне всем, в том числе политическим оппонентам, желаю только здоровья и обязательного выздоровления. Надеюсь, и для большинства украинцев ковид не будет поводом для злорадства. Потому что мы нормальные. Абсолютно. За исключением небольшого количества субъектов, которые потеряли человеческие качества", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства отметил: "Мы обязательно победим в этой сложной битве. Человечество за этот год научилось многому. Есть и протоколы лечения, есть действенные препараты, есть понимание того, как и когда мир увидит вакцины. Украина также прошла большой путь от почти полностью развалившихся медицинской и лабораторной систем в способности справляться, когда у нас и 10 000 заражений ежесуточно, и делать уже по 50 000 тестов в сутки. Год назад такого потенциала не было и в помине. Мы работаем. Хотя некоторым нравится самих себя унижать. Они это делали в течение пяти лет. Продолжают унижать свою страну, отказывать ей в силе и умении сегодня".

"Так или иначе, уже к концу года сможем еще больше. Потому что мы - великая нация, и стоит только возродить веру в себя, уверенность в своих силах и идти в этом мире вместе с лучшими. Всем хорошего здоровья. И благодарен каждому, кто желает мне скорейшего выздоровления. Верю, коронавирус не выдержит теплоты ваших слов", - резюмировал Зеленский.

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