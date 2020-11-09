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Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь

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Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь
Все услуги, которые украинская сторона развернула на контрольно-пропускных пунктах через линию разграничения на Донбассе, можно получить, не заходя на подконтрольную Украине территорию.

Об этом заявил заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Те ЦПАД и услуги, которые мы развернули практически на КПВВ, они позволяют, даже не заходя на территорию Украины до конца, решить вопрос и затем возвращаться обратно на неподконтрольную территорию", - отметил Бондарь.

Напомним, об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Штаб ООС 10 ноября планирует возобновить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в Донбассе. На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - через КПВВ "Станица Луганская" и новые контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".

На пунктах пропуска будут работать отделения "Ощадбанка", почты и Центры предоставления административных услуг.

Пропуск граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8:00 до 16:00 по киевскому времени.

В свою очередь, наемники РФ не планируют открывать пункты пропуска со своей стороны.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    т.е. без проверки по базам документов тех кексов которые идут в ЦНАП? зашибись.... щас они быстренько себе нарисуют id карты и биометрику взамен дырявых паспортов.
  • Стрелок
    для многих оттуда проблема - потому как заходя на подконтрольную их пробивают по базам. в том числе и миротворца
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    На границе с Карабахом Азербайджан 27 лет не открывал никаких кпвв, не оказывал никакие услуги и уж тем более не платил пенсии. Линия соприкосновения войск и всё.
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