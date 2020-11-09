Услуги на КПВВ можно получить, не заходя на подконтрольную территорию, - заместитель командующего ООС Бондарь
Об этом заявил заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Те ЦПАД и услуги, которые мы развернули практически на КПВВ, они позволяют, даже не заходя на территорию Украины до конца, решить вопрос и затем возвращаться обратно на неподконтрольную территорию", - отметил Бондарь.
Напомним, об открытии новых пунктов пропуска на линии разграничения 28 октября договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.
Штаб ООС 10 ноября планирует возобновить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в Донбассе. На территории Донецкой области через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", а на Луганщине - через КПВВ "Станица Луганская" и новые контрольные пункты въезда-выезда "Счастье" и "Золотое".
На пунктах пропуска будут работать отделения "Ощадбанка", почты и Центры предоставления административных услуг.
Пропуск граждан и транспортных средств будет происходить ежедневно с 8:00 до 16:00 по киевскому времени.
В свою очередь, наемники РФ не планируют открывать пункты пропуска со своей стороны.