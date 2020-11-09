Со стороны Китая и России наблюдается усиление антизападного нарратива, - заместитель помощника секретаря НАТО Ромеро
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности сказала Кармен Ромеро, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии.
По ее словам, коронавирус усугубил и без того сложную ситуацию в плане безопасности. При этом за последние 7 лет вызовы для безопасности в мире стали более существенными.
НАТО оказывает поддержку гражданским усилиям в борьбе с коронавирусом.
"НАТО поддерживает партнеров и страны-члены путем предоставления гуманитарной помощи и строительства больниц. Еще летом мы начали готовиться ко второй волне. Есть оперативный план. Основан фонд для оснащения медицинским обеспечением – он уже помогает в том, чтобы оказать необходимую помощь в нужное время. Например, у нас есть возможность предоставлять вентиляторы Венгрии.
В начале ноября Албания, Черногория, Северная Македония получили вентиляторы из трастового фонда НАТО. Определенная помощь предполагается другим странам, в частности Молдове И Тунису. Следующая помощь предполагается для Боснии и Герцеговины, Ирака и Украины. Этот кризис показал, что наши нации сильны и могут вместе дать отпор.
Коронавирус также напомнил о том, что нам всегда нужно быт готовыми к неожиданному, поэтому мы постоянно должны адаптироваться. Поэтому Генеральный секретарь НАТО основал миссию НАТО-2030. Это рефлексионный процесс, в рамках которого Генеральный секретарь хочет и усилить наш и без того сильный Альянс. НАТО-2030 будет посвящено тому, как мы будем адаптироваться к новому формату и оставаться сильными перед вызовами нового десятилетия. НАТО должно быть миллитарно сильным, но также глобально быть сильнее. Военная часть не может быть эффективной без сильного общества, - отметила она.
Ромеро сообщила, что 22 октября НАТО получил отчет о состоянии критической инфраструктуры его стран-членов – в частности аэропортов, портов, цепочки поставок, коммуникационных сетей.
"Очень опасно, когда критическая инфраструктура находится в чужих руках. Украина хорошо об этом знает. Нужно усиливать свою жизнестойкость. Ни одна организация не может справиться с этим самостоятельно. Поэтому НАТО усилило сотрудничество c ЕС, ООН и Большой семеркой. В частности, в сфере противостояния дезинформации.
Также есть другие опасные тренды – рост антизападного нарратива со стороны Китая и России. Например, о том, что западное общество якобы несет ответственность за вирус, и что авторитарные режимы якобы лучше обеспечивают безопасность, чем демократии. Такая дезинформация очень опасна и нацелена на мировой порядок безопасности. Мы должны солидарно защищать наши ценности. НАТО и далее будет бороться с такими нарративами. Ключом к дезинформации является свободная пресса", - подытожила Кармен Ромеро.