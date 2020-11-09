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Трамп уволил министра обороны США Эспера

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Трамп уволил министра обороны США Эспера
Президент США Дональд Трамп уволил главу министерства обороны Марка Эспера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, очень уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержден Сенатом), будет исполнять обязанности министра обороны, и это вступает в силу немедленно", - написал глава Белого дома в понедельник в Твиттере.

На прошлой неделе в американских СМИ появились сообщения о том, что действующий министр обороны США уже написал заявление об увольнении. Поо традиции в США министры нередко пишут заявления об отставке без указания точной даты в период после выборов, особенно если в Белом доме формируется новая команда. Однако отмечалось, что пребывание Эспера в должности остается под вопросом при любых результатов выборов президента США.

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  • Гыг с Вами


    тётя Роза

    Мне Байден не сильно нравится.
    Но мне сильно нравится,
    что кое-кому он сильно не нравится.
  • 18c49ed2
    Истерика у фрика.
  • Шрек Баблокат
    вы не понимаете!.. от Трампа жена Миланка, и власть уходят!..
    ну, как тут не сорваться на Министре Обороны?!
    что бы сделали вы?!
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