Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине в октябре выросло на 80%, - спикер НСЗУ Гудзь

В октябре количество госпитализаций больных COVID-19 выросло на 80%, по сравнению с сентябрем.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщила руководитель пресс-службы Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь, передает Цензор.НЕТ.

"В течение октября обнаружили более 180 тысяч новых случаев заболевания - это вдвое больше, чем в сентябре и количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. В октябре госпитализировали 21 082 человека и еще более 6 тысяч продолжили лечение, которое начали в сентябре", - говорит Гудзь.

По ее словам, у НСЗУ есть данные о количестве людей, которых подключали к источникам кислорода - 55%: 9,5 тысяч человек прошли лечение в интенсивной терапии, а 4 тысячи были подключены к аппаратам ИВЛ.

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