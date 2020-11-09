Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура

Суд Ривного избрал меру пресечения двум подозреваемым, которые "торговали" должностями в Национальной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская областная прокуратура.

"Выбрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности ", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были задержаны 6 ноября 2020 при получении 25000 долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно, за назначение его на должность руководителя одного из межрайотдела полиции области. В общем эту должность "дельцы" оценили в 100 000 долларов США.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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