Новости

Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура

2 19516
Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура
Суд Ривного избрал меру пресечения двум подозреваемым, которые "торговали" должностями в Национальной полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Ривненская областная прокуратура.

"Выбрана мера пресечения майору полиции и священнику, которых подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины). По решению суда ближайшие 60 суток, до 6 января 2021 подозреваемые проведут под стражей. Кроме того, суд отстранил полицейского от занимаемой должности ", - говорится в сообщении.

Оба мужчины были задержаны 6 ноября 2020 при получении 25000 долларов США "аванса" от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно, за назначение его на должность руководителя одного из межрайотдела полиции области. В общем эту должность "дельцы" оценили в 100 000 долларов США.

Досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницком.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник полиции с сообщником продавал должности в Нацполиции Ривненщины по цене от 50 тыс. до 500 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Ниче так сюжетец...
    Слуга закона и духовный отец, фуле, даже и сказать что-то тяжело
  • Sav UA
    ага..Поп на святое замахнулся кадылом -на должности! Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9532
  • Павел Орехов
    Правильно,должности должны продавать только ментовское начальство. Суд арестовал двух мошенников, один из которых священник, "продававших должности" в Нацполиции на Ривненщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 10000
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости