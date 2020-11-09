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Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

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Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Сответсвующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Осполнять обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА будет Мария Савка.

И.о председателя Одесской ОГА назначен Вячеслав Овечкин.

Обязанности председателя Сумской ОГА будет исполнять Сергей Пахольчук.

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Напоминаем, Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций Максима Куцего, Виталия Федорова и Романа Грищенко.

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    Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА - Цензор.НЕТ 6648
  • Fantomas
    это пздц. какой то... Вячеслав Овечкин тот самый, который звал русский мир в 2014..

    вопрос, "слуга народа" какого именно зеленский ??
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