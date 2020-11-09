Зеленский назначил и.о. глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.
Сответсвующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Осполнять обязанности председателя Ивано-Франковской ОГА будет Мария Савка.
И.о председателя Одесской ОГА назначен Вячеслав Овечкин.
Обязанности председателя Сумской ОГА будет исполнять Сергей Пахольчук.
Напоминаем, Зеленский 5 ноября уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций Максима Куцего, Виталия Федорова и Романа Грищенко.