Открыто уголовное производство по факту исчезновения мэра Харькова, - Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

9 ноября следователем Шевченковского отдела полиции Харькова сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в полиции.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса (61 год). 7 ноября гортеризбирком зарегистрировал Кернеса городским головой Харькова.

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Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него был подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите". 23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.