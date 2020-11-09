Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух дипломатов Великобритании.

Об этом 9 ноября сообщили в эфире телеканала ОНТ, видео опубликовано в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ



"8 ноября МИД Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата", – заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.



Персонами нон грата объявлены военный атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель британского посла Лиса Тамвуд. По данным представителя МИД Беларуси, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.



Дипломатов также обвиняют в том, что они с мая 2020 года проводили встречи с белорусскими правозащитниками и представителями неправительственных структур.



"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно с учетом подтверждения деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с британскими коллегами и оставляет их открытыми", – заявил Глаз.

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