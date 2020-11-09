Посол Никарагуа в РФ Торрес прибыла в оккупированный Крым, чтобы принять участие в открытии "первого зарубежного представительства"

"Консульское учреждение Никарагуа" должно стать "первым зарубежным представительством" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что 9 ноября чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибыла в оккупированный Крым "и примет участие в открытии первого после 2014 года консульского учреждения иностранного государства на территории полуострова".

"Учреждение" откроется в Симферополе.

"Никарагуа признала полуостров частью России в 2014 году. Почетным консулом страны на полуострове стал Олег Белавенцев, который шесть лет назад был полпредом президента РФ в новом российском регионе. За назначение консула в Крыму Украина инициировала применение "жестких секторальных санкций" против Никарагуа", - отмечается в сообщении.

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Напомним, в августе 2020 года Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

"В 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева на 13 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.

Позже Кабмин предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.