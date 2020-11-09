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Зеленский отметил наградами работников национальной культуры и искусства по случаю профессионального праздника

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Зеленский отметил наградами работников национальной культуры и искусства по случаю профессионального праздника
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 491/2020 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства",

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Без культуры невозможно представить государство. Культура - это корни, которое держит народ вместе, питающего государство и помогает ей расти, развиваться и преодолевать все препятствия на пути к процветанию. Украинская культура на своем долгом пути подвергалась притеснениям, репрессий и умолчаний. Однако благодаря подвижнической работе украинских писателей, художников, композиторов и режиссеров и украинскому народу удалось сохранить родное слово и найти собственный культурный код. Украинская культура является одним из столпов нашей нации. Это наше сокровище, которое нужно не только беречь, но и приумножать", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что с обретением независимости Украина получила неисчерпаемые возможности для возрождения украинских культурных традиций.

"И вы, дорогие работники культуры, ежедневно прилагаете все усилия, чтобы не только прославить эти традиции, но и передать их следующим поколениям. Мы с гордостью наблюдаем, как юные создатели получают призовые места на престижных конкурсах, прославляя Украину в глазах мирового сообщества. И это еще раз доказывает, что украинская культура имеет большое будущее", - сказал президент.

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Топ комментарии

  • maravillo
    Він мабуть теж вважає себе "работніком культури"...
    - Алло, это прачечная?
    - *********! Это офис президента!
  • Стопор
    А где там ты нашел хоть пол слова о болезни? Я тебе другими словами скажу человек выпускавший откровенно пошлейшие видосики ради бабосиков не имеет права слово культура не то что говорить, а даже на бумаге писать!(ИМХО)
  • Стопор
    И по вечерам трудится! Все о народе заботится...о культуре переживает, особливо когда по клавишам пианино своим самым интеллектуальным органом стукает!!!
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