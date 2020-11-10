Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину (позывной Грек) нужно помочь собрать средства на лечение
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Украинскому воину-добровольцу Юрию Ульшину необходима финансовая поддержка для прохождения лечения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам военнослужащий написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Недавно, на одной из позиций, во время работы, стало немного плохо ... С трудом добрался до ближайшего медика ..
Говорит: давление, полопались капилляры на глазах, в ушах гудит ... дал укол, отпустило немного, но на второй день лучше не стало ..
Обратился в госпиталь, прединсультное состояние, недоспал, недоел, нервы, адреналин ...
Одним словом лечат как могут, добровольца-бомжа героя, и на все нужны средства, а их нет)) ...
Если можно, подбросьте немного,, на пропитание,, даст Бог живы будем, отработаю!
Така фігня малята))
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Вместе к победе !!!"