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Армяне захватили здание правительства в знак протеста против капитуляции. ВИДЕО

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Протестующие в Ереване ворвались в здание правительства Армении после заявлений премьера страны Никола Пашиняна о договоренностях по Нагорному Карабаху.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает ютуб-канал news am

Несколько десятков человек разгромили мебель, технику, разбили двери и окна, часть из них находится в кабинете Пашиняна.

Несколько сотен человек находятся на улице.

Полиция никак не препятствует действиям демонстрантов.

Ранее Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе 10 ноября. По его словам, ему было "крайне тяжело" принять данное решение.

Топ комментарии

  • НаноБандеровец
    Пашинян подписал капитуляцию, Пашиян больше не нужен. Дальше за дело возьмется "партия войны" вместе с россиянами... Не понимаю зачем Алиев на это пошел...
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Алиев потерял все что отвоевал !!!.. и кста - следующий штурм резиденции будет Алиева в Баку !!
  • Andriy Kalnyshevsky
    Странно что не военкомат захватили
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