Россия разместит в Нагорном Карабахе 2 тысячи своих миротворцев на 5 лет

В Карабахе будут размещены российские миротворцы вдоль коридора, соединяющего регион с Арменией и вдоль линии соприкосновения.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из текста соглашения подписанного Путиным, Алиевым и Пашиняном.

В тексте соглашения отмечается: "Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Подчеркивается, что "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Также говорится, что "В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня".

Как сообщает Интерфакс-Украина основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа, сообщили в военном ведомстве.

"Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76", - сказали в Минобороны РФ.

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