Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента Армении и избили, он находится в больнице. ВИДЕО

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после того, как его избили протестующие в Ереване.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Протестующие в Ереване избили Мирзояна. На представленных СМИ видеокадрах видно, что спикера выволокли из служебной машины, избили, и он лежит окровавленный на асфальте.

Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему. Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - написал на своей странице в соцсети руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

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Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", - отметил он.

Несколько тысяч человек находятся в различных районах Еревана, в том числе в зданиях правительства и парламента Армении. Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.