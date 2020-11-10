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Протестующие в Ереване выволокли из машины спикера парламента Армении и избили, он находится в больнице. ВИДЕО

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Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян госпитализирован после того, как его избили протестующие в Ереване.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Протестующие в Ереване избили Мирзояна. На представленных СМИ видеокадрах видно, что спикера выволокли из служебной машины, избили, и он лежит окровавленный на асфальте.

Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему. Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.

"Арарат Мирзоян госпитализирован. Имеет травмы. К счастью, угрозы жизни нет", - написал на своей странице в соцсети руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

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Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook, что Мирзояна оперируют. "Это преступление не останется безнаказанным", - отметил он.

Несколько тысяч человек находятся в различных районах Еревана, в том числе в зданиях правительства и парламента Армении. Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Разумков, дивись і з тобою таке буде, єслі шо.
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    А шо вони святкують?Те шо зупинились за крок від перемоги,і тепер все це обернеться кривавою бійнею,коли вірмени з кацапами підготуються,і все буде як у Грузії у 2008 році?
  • Garry Grant
    А у нас президент ездит на велосипеде и не боится получить в "табло". Ведь так?))
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