"Не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и министра Степанова, выздоравливайте", - "слуга народа Богуцкая" - президенту

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая порекомендовала заболевшему коронавирусом президенту Владимиру Зеленскому не слушать рекомендации главы Минздрава, а обратиться за помощью к дипломированным инфекционистам и супруге.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Президенту Зеленскому. Владимир Александрович, выздоравливайте скорее. Спаси Вас, Господи, не слушайте рекомендаций санврача Ляшко и тем более министра Степанова. Иначе они доведут Вас до панической атаки, что явно повлияет на иммунитет. Постарайтесь больше пить теплой жидкости, отдыхать, дышать свежим воздухом... И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пусть помогут Вам Боги, дипломированные врачи-инфекционисты и жена Лена", - написала она.

Отметим, что Богуцкая частично процитировала слова героя повести М.А. Булгакова "Собачье сердце" профессора Преображенского Ф.Ф. : "Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет".

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак. Оба заявили, что чувствуют себя нормально и продолжат работать дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа президента предполагает встречи и коммуникации. Я знал, что коронавирус не пройдет мимо меня, - Зеленский

Позже появилась информация, что и министр финансов Марченко заразился коронавирусом.