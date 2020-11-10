В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели (обновлено)
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445)", - сообщил сначала Степанов.
."Обновлено: 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине на 10 ноября 2020 г. Из них детей - 410, медработников - 445. Сбой в статистике произошел из-за технической ошибки исполнителя", - сообщил он позже.
"Также за последние сутки
госпитализированы - 1 252 человека;
летальных случаев - 191;
выздоровели - 5 514 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 68 962 (в том числе методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996).
За все время пандемии в Украине
заболели - 479 197 человек;
выздоровели - 214 657 человек;
летальных исходов - 8 756;
проведено ПЦР-тестов - 3691258.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - рассказал Степанов.