В Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели (обновлено)

Министр здравоохранения Максим Степанов исправил данные о суточной заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине за минувшие сутки. Так сначала он заявил, что в Украине по состоянию на утро вторника, 10 ноября, зафиксированы 10 842 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что являлось очередным рекордным показателем. Однако позже он сообщил, что выявили 10 179 новых случаев. За сутки умер 191 человек, выздоровели 5 514 человек.