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Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

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Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ
Россия с 06:00 мск начала разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет haqqin.az, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в ведомстве.

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Топ комментарии

  • des_104
    шо-то я не могу понять, а чем нарасеянские оккупанты Карабаха лучше армянских?
  • Nemes Nemes
    Азербайджан получил то, что хотел. Никакого статуса Карабаха, РФ будет стоять на границе между арменией и Азербайджаном, что является отличным вариантом, так как хачики не будут стрелять. Турецкий контингент будет наблюдать совместно с РФ. То есть, даже если кто-то из кацапии захочет изменить что-то, то не получится из-за турков. И главное. армения обязуется открыть все дороги в Нахичевань. А погранцы из кацапии будут контролировать. Так что, мои господа хорошие, можете поздравить нас)). А вам желаю скорейшего решения Крымского, Донбасского вопроса.
  • OLGA 1cb0b678
    Я впевнена в одному, що якщо під документом стоїть підпис как цапов - ДОКУМЕНТ НЕ ПРИНЕСЕ МИРА И НЕ ДАСТЬ ЙОГО ГАРАНТІЙ! Чекайте нової крові...
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