Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

Россия с 06:00 мск начала разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет haqqin.az, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступила к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - сказали в ведомстве.

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