Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на завтрашнее заседание Кабмина, - Степанов

Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства в среду, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства, которое будет в среду", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Минздрав "начал коммуницировать заранее, чтобы наши граждане знали об этом".

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