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Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на завтрашнее заседание Кабмина, - Степанов

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Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на завтрашнее заседание Кабмина, - Степанов
Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства в среду, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вопрос карантина выходного дня будет вынесен на ближайшее заседание правительства, которое будет в среду", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Минздрав "начал коммуницировать заранее, чтобы наши граждане знали об этом".

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    До жо#ы этот карантин выходнодного дня. В основном люди заражаются на работе, в маршрутки или от детишек, которые приносят вирус со школы. Так шо толку от этого будет не особо много...
  • Vadym Tsyrkalyuk
    карантин-велюр
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Питання карантину вихідного дня буде винесено на завтрашнє засідання Кабміну, - Степанов - Цензор.НЕТ 3198
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