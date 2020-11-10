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Антитела к COVID-19 существуют у некоторых людей даже без контакта с зараженным, - исследование

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Антитела к COVID-19 существуют у некоторых людей даже без контакта с зараженным, - исследование
Небольшое число людей может иметь приобретенный иммунитет, защищающий их от заражения SARS-CoV-2, даже без предварительного контакта с этим вирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science.

Большая команда британских медиков изучила образцы крови, собранные у детей до 16 лет и взрослых до начала пандемии, а также в первые ее месяцы, при условии, что донор показал отрицательные результаты тестирования на COVID-19. Ученые сравнили антитела, присутствующие в этой крови, с образцами людей, уже переболевших, цитирует научное издание Naked Science.

Как и можно было ожидать, у тех, кто переболел COVID-19, обнаруживались различные иммуноглобулины, атакующие S-белок вируса. Однако и у некоторых не контактировавших с ним людей присутствовали иммуноглобулины G (IgG), связывающие этот белок. Из выборки в 302 взрослых таких нашлось 16 (пять процентов), а из 48 детей - у 21 (44 процента).

Эти IgG - часть приобретенного иммунитета, который появился у людей после сравнительно недавнего инфецирования коронавирусами, похожими на SARS-CoV-2. Такие кросс-реактивные антитела не столь эффективны в связывании его S-белка, как предназначенные именно для него, однако могут существенно влиять на течение болезни и ход развития эпидемии.

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Топ комментарии

  • Verter_98
    С точки зрения биохимии всё стандартно с этим вирусом.
    Есть какие-то общие белки для разный вирусов одного семейства.
    Если организм умеет блокировать один вирус, то это же оружие вполне подойдёт и для родственного.
    По-сути обнаружили естественную вакцину от ковид - которая получается после инфицирования менее опасным коронавирусом.

    Причём по результатам исследований почти половина детей оказалась "вакцинирована".
  • Оружейный барон
    Конец света отменяется
  • Юрій Ан
    Думал, что только у наших медиков дипломы куплены за сало, но британские уверенно пробивают дно.
    Наши хоть, в большинстве, держат свои глупые мысли при себе.
    А эти полоумные печатают свою ахинею в журналах.
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