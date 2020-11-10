На Закарпатье от огнестрельного ранения скончался пограничник, - Госпогранслужба
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Вчера в Закарпатской области после огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
О происшествии сообщил военнослужащий, который нес службу по охране украинско-венгерской границы в составе пограничного наряда. Он услышал выстрел и впоследствии обнаружил своего коллегу (который нес службу со штатным оружием) с огнестрельным ранением.
На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы. В Чопский пограничный отряд он прибыл в начале ноября после завершения курса обучения.
Устанавливаются обстоятельства, которые привели к гибели военнослужащего.
Госпогранслужба выражает искренние соболезнования семье военнослужащего в связи с невосполнимой утратой.