Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, но людей мало, - Госпогранслужба

Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе, но небольшая группа людей наблюдается лишь возле КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская".

Об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три - в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8 утра 10 ноября.

"Военнослужащие ГПСУ находятся на местах и готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская" небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях пока нет людей, желающих пересечь линию разграничения. Скорее всего это связано с тем, что пророссийские силы вчера заявили, что не будут восстанавливать пропуск", - сказал Демченко.

По его словам, это может вызывать опасения у людей.

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