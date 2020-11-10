Украина возобновила пропуск на всех семи КПВВ на Донбассе, но людей мало, - Госпогранслужба
Об этом в эфире "Украина 24" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три - в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8 утра 10 ноября.
"Военнослужащие ГПСУ находятся на местах и готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ "Счастье" и "Станица Луганская" небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях пока нет людей, желающих пересечь линию разграничения. Скорее всего это связано с тем, что пророссийские силы вчера заявили, что не будут восстанавливать пропуск", - сказал Демченко.
По его словам, это может вызывать опасения у людей.