В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни"

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей; исполнение его обязанностей кем-то другим пока не рассматривается.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, вчера в Офисе Президента был "обычный день".

"Столь обычный, насколько он может быть в условиях пандемии. Потому что во время карантина у нас изменились правила - у нас у всех работников меряют температуру, всем регулярно делают ПЦР-тесты, есть дезинфекторы, маски, перчатки, мы придерживаемся социальной дистанции. многие люди работают дистанционно", - рассказала Мендель.

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"Поэтому сегодня (9 ноября. - Ред.) был обычный день, президент проводил селекторное совещание - конечно, вокруг него было немного людей, как и обычно в условиях карантина", - говорит Мендель.

Президент, говорит она, "чувствовал себя хорошо" и "был в хорошем настроении".

"Сегодня почти все работники Офиса сдавали тесты - результат пока знают не все, некоторые еще его ожидает. Я лично не сдавала, потому что я сделала это в субботу, и он был отрицательный. Поэтому следующий я буду сдавать уже к концу этой недели", - пояснила Мендель.

"Уже под вечер мы узнали, что положительный тест, к сожалению у президента и руководителя его Офиса. Они чувствуют себя хорошо, у президента небольшая температура. Никаких других симптомов пока нет", - добавила она.

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В дальнейшем, объяснила Мендель, Владимир Зеленский будет находиться дома. Там, по ее словам, есть отдельное помещение, где он и будет работать.

На вопрос о том, кто будет исполнять обязанности президента в случае, если состояние Зеленского ухудшится, его пресс-секретарь ответила, что такой сценарий пока не рассматривают.

"Сегодня не было никаких проблем, он активно принимает витамины, находится под наблюдением врачей. Поэтому мы все надеемся, что это не будет какая-то осложненная форма болезни", - добавила Мендель.