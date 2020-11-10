Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев
Об этом Алиев сказал в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - отметил Алиев.
По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию.
"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", - сказал Алиев.
В обращении к азербайджанскому народу Алиев отметил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что в целях повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в будущем урегулировании конфликта".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.