Новости • Агрессия России против Украины

Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев

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Турция будет привлечена к миротворческой миссии в Карабахе, - Алиев
Фото: АПА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Об этом Алиев сказал в ходе видеоконференции с российским президентом Владимиром Путиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет совместная миротворческая миссия России и Турции. Это новый формат", - отметил Алиев.

По мнению Алиева, этот новый формат сотрудничества связан не только с урегулированием конфликта, но и с деятельностью по дальнейшему развитию.

"Поэтому одним из пунктов заявления является открытие всех транспортных коммуникаций. Это принесет пользу всем странам региона", - сказал Алиев.

В обращении к азербайджанскому народу Алиев отметил, что "пункт 5 соглашения предусматривает, что в целях повышения эффективности контроля над выполнением сторонами конфликта договоренностей, развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Это новый механизм контроля, в котором будут представлены Россия и Турция. Тем самым Турция будет играть роль в будущем урегулировании конфликта".

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Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    белорусский федерельный округ, теперь армянский федеральный округ...паРаша растет.
  • Юрій Ан
    Ни в одном документе это не зафиксировано.
    Находясь в пригородах Степанакерта, запустить туда кацапов, равнозначно замораживанию конфликта ещё на 30 лет.
    Насколько помню, Армения захватила 7 районов Азербайджана, в документах говорится о возврате 4.
    Это, скорее, капитуляция Азербайджана, а не Армении.
    Победа была совсем близко, но ее просрали.
  • WiM
    Так хорошо шёл Алиев, и так жидко обосрался...
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