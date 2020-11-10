На Донбассе за минувшие выходные зафиксировано шесть обстрелов, - ОБСЕ
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области с вечера 6 по вечер 8 ноября. В Луганской области нарушений не зафиксировали.
Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ
Так, три взрыва зафиксировали недалеко от Донецкой фильтровальной станции. Также обстрелы велись вблизи Широкино.
В предыдущем отчете миссия зафиксировала 55 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и ни одного в Луганской.
Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля СММ зафиксировала в общей сложности 2112 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.