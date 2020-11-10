На принятии Арменией заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе настояли военные, - Пашинян

Армия настояла на принятии Арменией совместного заявления с РФ и Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил во вторник глава армянского правительства Никол Пашинян.

"Я принял решение после того, когда армия продолжительное время утверждала о необходимости подобного шага. Армия говорила, что надо остановиться, есть определенные проблемы, для решения которых или не видно перспектив, или ресурсы для их решения исчерпаны, и имеем проблемы", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, содержание заявления не выгодно для армянской стороны.

"Но в противном случае, если б соглашение не было бы подписано, это оказало бы отрицательное влияние на нашу боеспособность", - заявил премьер Армении.

Глава армянского правительства указал также на ряд проблем в войсках, в частности, о нескольких десятках случаев, когда население конкретных районов не позволяло военным передислоцировать войска, о проблемах с призывом, низком уровне боеспособности ополченцев, случаях дезертирства.

"Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало", - сказал премьер Армении/

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Напомним, ранее Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в 01:00 10 ноября.

Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена. Он уточнил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Недовольные решением Пашиняна по вопросу Карабаха захватили здание правительства и парламента Армении.