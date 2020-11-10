Для пациентов с коронавирусом можно отвести максимум 50% койкофонда Украины, - Степанов

Количество коек для пациентов с коронавирусом можно увеличить до 83 тыс.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Максимальное количество коек - 83 тыс. коек, и это уже 50% коечного фонда. Мы можем увеличить количество коек до этого показателя, но это критическая цифра, которую мы рассчитали в разрезе каждой больницы, чтобы не останавливать оказание медпомощи по другим болезням", - отметил глава Минздрава.

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