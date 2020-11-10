Голубовская о COVID-19: Это дозозависимый процесс. Чем больше вируса попадает в организм, тем агрессивнее реакция иммунной системы

Течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала врач-инфекционист, профессор, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.

По словам доктора, течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов.

Так, первое – это доза возбудителя: чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание.

Второе – это вирулентность возбудителя. То есть его агрессивность.

"Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует. Особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", - отметила Голубовская.

Третье – это реакция иммунитета на данный конкретный возбудитель.

"При этом заболевании – катастрофический ответ, направленный против своего организма", - сообщила инфекционист.

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Таким образом, как отметила Голубовская, на сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс: "Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее, в том числе, поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание. Поэтому мы и говорим: "Минимизируйте вокруг себя количество этого возбудителя, старайтесь, чтобы его было меньше". Мы полностью в скафандр не оденемся, но надо максимально минимизировать количество этого возбудителя".

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Украине выявлены 10 179 новых случаев COVID-19: умер 191 человек, 5 514 - выздоровели.