Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе
5 36644
Началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ. Заседание началось в режиме видеоконференции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в повестке дня:
- обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;
- обмен взаимно удерживаемыми лицами,
- разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.
Также политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой Делегации Л. Кравчуком.
Сообщается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.