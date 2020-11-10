Новости • Агрессия России против Украины

Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе

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Подгруппа ТКГ начала обсуждение плана Кравчука по достижению мира на Донбассе
Началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ. Заседание началось в режиме видеоконференции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в повестке дня:

- обеспечение передвижения граждан Украины через КПВВ;

- обмен взаимно удерживаемыми лицами,

- разработка мероприятий в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Также политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой Делегации Л. Кравчуком.

Сообщается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    План Кравчука спочатку мало б розглянути українське суспільство. В тому числі і політкум. І лише після цього його можна виносити на міжнародні перемовні площадки. Хіба що то план, який Кравчук рювирощує у власному городі. Тоді його треба не розглядати, а курити. Як Зєлєнскій з Єрмаком.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кто такая Кравчука, чтобы выдвигать свои планы?
    Если он представитель преЗедента и назначен ним, то это план Зеленского а не этого недоразумения с нулевыми полномочиями.
  • VOLVO XC 70
    не в натуре с каких это пор какой оця дедуган КОММУНИСТ САМ ЛИЧНО В ТАЙНЕ РИСУЕТ КАКИЕ ТО ЯТЬ ПЛАНЫ а где народ общество эксперты военные дипломаты экономисты политологи международники юристы???? что вообще твориться то в Украине а где это жжжвськое кодло столь внезапно заболевшее короной с вирусом как крысы сбежали и не станет ли новость из Москвы о капитуляции Баку и Еревана перед Путиным - новостью из Украины.. аналогичной????? (не дай то Бог такого даже в кошмаре..) но походу химеры такого явно кое кто желает попробывать вопрлотить в реальность под соусом МИРА в 1937 году развязали в Мюнхене вторую Мировую войну.. я привез вам мир так заяивл кое кто из политиков... ага мы поняли до сих пор не можем сосчитать так сколько пропало и было убито людей в том мире???!!!
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