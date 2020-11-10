Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рад, что на 208 округе в Чернигове победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько.

Об этом он сказал на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Ляшко считал, что это его вотчина, его округ... Мы очень рады, что кандидат от "Слуги народа" был избран по этому округу. Рад, что господина Ляшко в этом парламенте не будет, а мы будем смотреть его на развлеательных каналах с концертами", - сказал Арахамия.

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По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области на довыборах в Верховную Раду победил кандидат от партии "Слуги народа" Анатолий Гунько с результатом 34,1% голосов избирателей, на втором месте Олег Ляшко - его поддержали 31,78% избирателей.

Ляшко утверждает, что по всем социсследованиям, он уверенно побеждал с разрывом более 10 процентов.