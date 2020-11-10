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Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко

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Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко
Результаты президентского опроса, проведенного в день местных выборов 25 октября, будут обнародованы после официального объявления результатов выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы считаем, что надо дождаться окончательных результатов, чтобы не было обвинений в давлении на избирательный процесс, потому что он еще продолжается", - отметил нардеп.

По словам Корниенко, те цифры, которые озвучивали предварительно по результату 80% обработанных анкет, особо не будут отличаться от итоговых.

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Топ комментарии

  • Naki Thompson
    Да кому нах нужно это зеленое фейковое дерьмо?
  • SerjUA
    Результаты опроса Зеленского обнародуют после объявления результатов местных выборов, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9958******* ще...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Для цього потрібно переконати всі сміттєзвалища і перебрати всі пункти прийому макулатури.
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