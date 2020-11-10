Супруга Зеленского о состоянии здоровья президента: чувствует себя нормально, продолжает работать
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Заболевший COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально и работает на самоизоляции.
Об этом рассказала супруга Елена Зеленская на "Международном форуме культурной дипломатии" в онлайн-формате во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"О здоровье президента: все хорошо. Он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать", - рассказала Елена Зеленская.
Напомним, 9 ноября Зеленский сообщил, что заболел COVID-19.