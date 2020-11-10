Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС"- 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентский рейтинг: Порошенко и Зеленский во втором туре, - опрос Центра Разумкова

Партия "Европейская Солидарность" с прошлых парламентских выборов нарастила свою электоральную поддержку в 2,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, за партию "Слуга народа" готовы отдать свой голос 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За партию "Европейская Солидарность" готовы отдать свой голос 21%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" -16,5%, ВО "Батькивщина" - 8%, партию "Сила и честь" -5%, ВО "Свобода" - 4%, партию "Голос" - 3%, "Партию Шария" - 2%, партию "За майбутнє" - 2%, партию "Гражданская позиция" - 2%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана"- 2%, партию "Наш край" - 1%, за партии "Пропозиція", "Оппозиционный блок", "Победа Пальчевского" - менее 1% опрошенных.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (31% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). За Петра Порошенко намерены проголосовать 21%, за Ю. Бойко - 17%, за Ю.Тимошенко - 8%, за И. Смешко - 6%, за Р. Кошулинского - 3%, за О.Ляшко - 2%, за А. Вилкула - 1%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 г. методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта "Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития", осуществляемого Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.