В США впервые одобрили лечение COVID-19 антителами

Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов США (FDA) впервые санкционировало использование для лечения COVID-19 препарата на основе антител от компании Eli Lilly.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АР.

FDA одобрило экспериментальный препарат "Бамланивимаб" для лечения пациентов от 12 лет и старше с легкой или средней формой COVID-19, не требующих госпитализации. Препарат вводится в организм больного через капельницу один раз.

Первые результаты тестирований свидетельствуют о том, что "Бамланивимаб" может помочь быстрее очистить организм от вируса и, возможно, сократить вероятность госпитализации у людей с легкой и средней степенью COVID-19.

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Отмечается, что терапия сейчас проходит дополнительное тестирование, чтобы установить ее безопасность и эффективность.

В то же время отмечается, что только один препарат - "Ремдесивир" от Gilead Sciences - имеет полное одобрение FDA для лечения COVID-19. Правительственные рекомендации по лечению данной болезни также включают "Дексаметазон" и другие стероиды для некоторых тяжелобольных госпитализированных пациентов.

Напомним, вчера стало известно, что одна из тестируемых вакцин от COVID-19 демонстрирует 90% эффективность.