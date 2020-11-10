Турецких миротворцев в Карабахе не будет, - Песков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин не договаривались о размещении в Нагорном Карабахе турецких военных.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, опровергая соответствующую информацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Пребывание турецких солдат не было согласовано. Шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга. Это в Азербайджане, и это является предметом отдельной договоренности", - пояснил Песков.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.