Сайт украинского омбудсмена второй день заблокирован из-за хакерских атак, - Денисова
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Сайт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека остается заблокированным из-за хакерских атак. Ресурс заблокирован второй день подряд.
Об этом написала украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Второй день подряд заблокирована работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека из-за очередных посторонних атак", - отметила уполномоченный.
Денисова проинформировала, что работники Отдела информационных систем и защиты информации секретариата Офиса омбудсмена сейчас проводят соответствующие технические работы.