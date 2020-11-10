Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу
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После достижения перемирия в Нагорном Карабахе турецкая сторона примет участие в контроле режима прекращения огня. Способы контроля еще обсуждаются.
Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, на сегодня еще обсуждается, как стороны будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе.
"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.