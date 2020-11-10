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Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу

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Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу
После достижения перемирия в Нагорном Карабахе турецкая сторона примет участие в контроле режима прекращения огня. Способы контроля еще обсуждаются.

Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на сегодня еще обсуждается, как стороны будут контролировать перемирие в Нагорном Карабахе.

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"Весь процесс контроля над перемирием будем вести совместно, и дальше мы будем находиться рядом с Азербайджаном", - отметил Чавушоглу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции.

Топ комментарии

  • radeon
    Говорящей письке скажите об этом,а то оно в наркотическом угаре уже высралось,что Турции не будет.
  • Валерия Ларченко b661826f
    свинособаки негодують))))
    Турция примет участие в контроле перемирия в Нагорном Карабахе, - глава МИД Чавушоглу - Цензор.НЕТ 7973
  • Старый зольдат
    Всё ближе, ближе ближе,
    Минута блаженства.
    Когда Параша сдохнет!
    Мы радостно поднимим,
    По чарочке горилки,
    Закусим мы канапкой,
    С прекрасным нашим салом!
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