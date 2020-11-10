Полиция в Харькове задержала гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол. ВИДЕО+ФОТО

В Харькове полиция задержала 30-летнего гражданина Грузии, который на родине совершил покушение на убийство двух человек и был объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"2 июля 2012 мужчина нанес ножевые ранения своей бабушке, после чего выбросил с балкона мужчину. Оба пострадавшие остались живы. Приговором суда. Кутаиси от 22.12.2014 года злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы", - сообщает полиция.

Местонахождение разыскиваемого иностранца установили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области и Управления СБУ в области.

Сейчас мужчину доставили в Московский отдел полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

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