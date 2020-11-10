Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как Президент Украины Владимир Зеленский работает на самоизоляции.

"Он работает. В удаленном режиме. Например, через несколько часов у нас рабочее совещание. Как это будет работать - в его кабинете собираются люди, участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием... В таком режиме он планирует работать непрерывно", - рассказал Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также добавил, что накануне президент также имел совещание с премьером в отдаленном формате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП пока не рассматривают сценарий и.о. президента на случай ухудшения состояния Зеленского: "Надеемся, что это не будет осложненная форма болезни"