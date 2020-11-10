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Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал"

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Арахамия рассказал, как больной Зеленский работает на самоизоляции: "У него есть специальный защищенный онлайн-терминал"
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как Президент Украины Владимир Зеленский работает на самоизоляции.

"Он работает. В удаленном режиме. Например, через несколько часов у нас рабочее совещание. Как это будет работать - в его кабинете собираются люди, участники совещания, а у него есть специальный защищенный онлайн-терминал. И он выходит на этот терминал и совещание проводится с его онлайн-присутствием... В таком режиме он планирует работать непрерывно", - рассказал Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также добавил, что накануне президент также имел совещание с премьером в отдаленном формате.

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