Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса
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Национальная полиция закрыла уголовное производство, начатое накануне по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Об этом "Суспильному" рассказал заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
"Дело в ЕРДР по заявлению гражданина было внесено, потому что так требует закон, Уголовный процессуальный кодекс. И закрыли, потому что местонахождение его известно", - сказал Тракало.
Как сообщалось, 9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова.