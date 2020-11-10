Полиция закрыла дело об исчезновении мэра Харькова Кернеса

Национальная полиция закрыла уголовное производство, начатое накануне по факту исчезновения мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом "Суспильному" рассказал заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

"Дело в ЕРДР по заявлению гражданина было внесено, потому что так требует закон, Уголовный процессуальный кодекс. И закрыли, потому что местонахождение его известно", - сказал Тракало.

Как сообщалось, 9 ноября полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения городского головы Харькова.

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