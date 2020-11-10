Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные ловушки с использованием запрещенных противопехотных мин, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает использовать режим тишины для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, противник применяет диверсионно-разведывательные группы и саперные подразделения для проверки минных заграждений и установления новых минных ловушек с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

В то же время подконтрольные российским оккупационным администрациям средства массовой информации распространяют фейковую информацию о несоблюдении украинской стороной условий разведения войск и восстановления в ближайшее время полномасштабных боевых действий Вооруженными Силами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе продолжают подготовку к командно-штабным учениям: подразделения перемещены на полигоны, оборудуются полевые лагеря