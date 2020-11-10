Ляшко о последствиях коронавируса у норок: Вероятность мутации SARS-CoV-2 еще не доказана, но может иметь плохие последствия

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию об обнаружении в шести странах фактов инфицирования норок новым коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"На сегодня шесть стран, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и Соединенные Штаты Америки, сообщили о случаях SARS-CoV-2 среди норок", - говорится в сообщении.

По словам Ляшко, он разговаривал с послом Королевства Дании Оле Эгберг Миккельсеном.

"В ходе беседы господин посол поделился опытом Дании по данному вопросу и заверил, что их правительство уже принимает меры по ограничению дальнейшего распространения этого варианта вируса среди популяций норок и людей, в частности. Речь идет о забивании норок на всех норковых фермах по всей территории Дании и новые ограничения для 280 тысяч человек, проживающих в муниципалитетах, где расположены норковые фермы", - рассказал главный санврач.

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Ляшко сообщил, что клиническая картина, степень тяжести и передача инфекции среди зараженных вирусом SARS-CoV-2, который связан с норками, являются подобными циркулирующему среди всего населения коронавирусу SARS-CoV-2.

"Однако вариант, связанный с норками, - все еще известный как "вариант кластера 5" - имеет сочетание мутаций или изменений, которые ранее не наблюдались. Вероятность мутации антигенной SARS-CoV-2 еще не доказана, но в худшем случае антигенная мутация может иметь последствия для иммунитета, реинфекций и эффективности вакцин от COVID-19. Относительно вакцин – многие из кандидатов в вакцины от COVID-19 используют спайк-белок коронавируса в качестве цели", - сообщил он.

Ляшко отметил, что проинформировал Госпродпотребслужбу, Минэкономразвития, Национальную академию наук, Национальную Академию медицинских наук о проведении оценки рисков, связанных с распространением SARS-CoV-2 в популяции норок, влиянием на меры, которые сейчас внедряются для сдерживания распространения коронавирусной болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.

Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.

Ассоциация звероводов Украины сообщила, что случаев коронавируса на фермах норок в Украине нет.

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