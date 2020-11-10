Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу: "Профсоюз или ликвидация"

К концу 2020 года на всех белорусских предприятиях должны быть созданы профсоюзные организации. В противном случае им грозит ликвидация.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

Создание профсоюзов в частных организациях Лукашенко назвал государственной позицией и отметил, что бизнесу надо будет выбрать создание профсоюзов или ликвидацию: "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация".

"Если до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Шутить мы не будем больше... Профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - высказался Лукашенко.

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Кроме того, Лукашенко раскритиковал предпринимателей из-за позиции некоторых относительно общественно-политической ситуации в стране.

"Мы видим как некоторые поступили и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране", - подчеркнул Лукашенко.