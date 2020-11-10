Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.

Об этом Арахамия сообщил во время брифинга 10 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить (медицинский каннабис в Украине - Ред.)", - отметил Арахамия.

По его словам, есть 2 принципиальных подхода: первый - это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и др. И второй - проводить импортозамещение этих препаратов.

Арахамия отметил, что рабочая группа работает, и украинцам будут сообщать, как движется этот процесс.

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