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Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия

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Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте уже создали рабочую группу, которая нарабатывает законопроект по применению медицинского каннабиса в Украине.

Об этом Арахамия сообщил во время брифинга 10 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается вопроса применения медицинского каннабиса при производстве лекарственных средств, то рабочая группа уже создана, и нарабатывают законопроект, который может разрешить (медицинский каннабис в Украине - Ред.)", - отметил Арахамия.

По его словам, есть 2 принципиальных подхода: первый - это разрешить импорт уже готовых препаратов, используемых в медицинской сфере, и посмотреть, как это работает и помогает онкобольным, людям с болезнью Альцгеймера и др. И второй - проводить импортозамещение этих препаратов.

Арахамия отметил, что рабочая группа работает, и украинцам будут сообщать, как движется этот процесс.

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Топ комментарии

  • Салаутдин
    Сидишь себе такой в игровых автоматах,куришь медицинский каннабис,и думаешь - а выбрали бы Барыгу - на работе работать бы пришлось.. Рабочая группа в Раде нарабатывает закон о медицинском каннабисе, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2959
  • taddyboy Harper
    Вот именно. Но при любых раскладах не будет желания идти резать людей на улице как этого боятся те кто никогда не пробовал. Желание будет разве что послушать музыку и сожрать тортик.
    Зато под водярой сколько поножовщины делается, и никто не запрещает алкоголь и кухонные ножи с молотками, и не орет что это ж понапиваетесь сразу и все друг друга перережите, нация не готова к таким шагам лол
  • Підлога Маккартні
    Принимайте быстрее, шоб успеть заказать сажанцы на вьосну!!! Будем вместо помидор выращивать!!!
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