Украина начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за консульства в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации Альбы Асусены Торрес в оккупированный Крым для вручения так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В МИД акцентировали, что это является грубым нарушением законодательства Украины и международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", 73/194 и 74/17" Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"Это действие считается нашим государством ничтожным и рассматривается как откровенно недружественный шаг со стороны Никарагуа по Украине, который способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии неотъемлемой части территории Украины, которыми являются Автономная Республика Крым и город Севастополь", - отметили в министерстве.

"Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнули в МИД Украины.

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Напомним, в августе 2020 года Украина отправила ноту правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Россией Крыму.

"В 2019 году Святошинский районный суд города Киева осудил Белавенцева на 13 лет за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма, и потому назначение его на должность почетного консула является особенно вопиющим и нахальным шагом", - пояснил тогда глава МИД Дмитрий Кулеба.

Позже Кабмин предложил СНБО ввести секторальные санкции против Никарагуа из-за назначения консула в оккупированном Крыму.

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