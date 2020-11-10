Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн

В Конституционном Суде Украины назвали некорректным заявление депутата от "Слуги народа" Галины Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год. Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного Суда Украины в размере 314 500 000 гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.

Об этом говорится в ответе КС на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы Конституционного Суда Украины - это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине", - говорится в ответе на запрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд закрыл дело против судьи КС Мойсика за несвоевременную подачу е-декларации

За 10 месяцев 2020 году на выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины - 254 000 гривен в месяц.

Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе на запрос. Кроме того, судья Конституционного Суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Финансирование Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 г. стоило государству 211 000 000 гривен, а за весь 2019 г. - 254 000 000 гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сокращение финансирования КС будет стимулировать Суд уйти в добровольную отставку, - "слуга народа" Янченко

Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Она заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 000 000 гривен в год.