Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн
Об этом говорится в ответе КС на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Расходы Конституционного Суда Украины - это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине", - говорится в ответе на запрос.
За 10 месяцев 2020 году на выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины - 254 000 гривен в месяц.
Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе на запрос. Кроме того, судья Конституционного Суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.
Финансирование Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 г. стоило государству 211 000 000 гривен, а за весь 2019 г. - 254 000 000 гривен.
Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Она заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 000 000 гривен в год.