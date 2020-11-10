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Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн

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Содержание одного судьи КС с начала года обошлось Госбюджету в 2,5 млн грн
В Конституционном Суде Украины назвали некорректным заявление депутата от "Слуги народа" Галины Янченко о том, что содержание одного судьи этого органа обходится государству в 21 млн гривен в год. Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование Конституционного Суда Украины в размере 314 500 000 гривен, однако нельзя просто разделить эту сумму на 15 судей.

Об этом говорится в ответе КС на запрос Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Расходы Конституционного Суда Украины - это не только вознаграждение судей, но и расходы на обеспечение организационного, аналитического, юридического, информационного и материально-технического обеспечения, то есть осуществление конституционной юрисдикции в Украине", - говорится в ответе на запрос.

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За 10 месяцев 2020 году на выплату зарплаты одного судьи Конституционного Суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен, сообщили в КСУ. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины - 254 000 гривен в месяц.

Зарплаты судей различаются, а на сумму влияют стаж работы, ученая степень, пребывание на административной должности в суде и работа, которая предусматривает доступ к государственной тайне, уточнили в ответе на запрос. Кроме того, судья Конституционного Суда имеет право на выплату выходного пособия в случае отставки.

Финансирование Конституционного Суда Украины за 10 месяцев 2020 г. стоило государству 211 000 000 гривен, а за весь 2019 г. - 254 000 000 гривен.

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Галина Янченко 3 ноября внесла в Верховную Раду законопроект о лишении КСУ государственного финансирования до обновления его состава. Она заявила, что содержание одного судьи обходится бюджету, а именно налогоплательщикам, в 21 000 000 гривен в год.

Топ комментарии

  • Ярослав Волохов
    Боец на передовой получает 21 тысячу гривен со всеми фронтовыми доплатами и надбавками. За эти деньги он переносит жару и холод, рискует своей жизнью под обстрелами, отказывается от кучи гражданских прав и свобод, фактически продавая себя в рабство военной бюрократии. Если его пошлют на смерть, он вынужден будет только взять под козырек.
    С другой стороны у нас 15 жирных боровов и свиней в пурпурных императорских мантиях, с золотыми цепурами на шеях, которые получают по 250 тысяч гривен, работают в мраморном дворце в центре Киева, имеют кучу привилегий, включая служебное жилье лакшери, которое можно приватизировать, не могут быть уволены никаким органом власти кроме самих себя. И при этом явно за огромные взятки выносят антигосударственные решения.
    Ребята, каждый думающий человек увидев такое должен задать себе вопросы. А зачем мне служить этому государству? Зачем мне платить ему налоги если эти налоги идут на содержание вот таких проституционных свинарников? Гоу всеми правдами и неправдами пробивать дорогу в Польшу, Потугалию, Италию - да куда угодно, где нас примут и где государство не ****** вконец.
  • Макстм Ковальчук
    Нихуя себе жируют судьишки ******.
  • Игорь Вазианский
    В цій країні тільки суд Лінча має свою актуальність
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